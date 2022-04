Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sortira finalement le 27 avril sur PC et PS5

La licence Vampire: The Masquerade a le vent en poupe ces dernières années, et au printemps, on aura même droit à la sortie de deux jeux issus du jeu de rôle, à savoir Vampire: The Masquerade – Swansong et Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Ce dernier, orienté Battle Royale, avait démarré sa carrière avec une sortie en accès anticipé, mais il nous promettait sa version complète pour ce printemps, sans plus de précisions, jusqu’à Sharkmob précise un peu plus les choses cette semaine.

Un printemps sous le signe des vampires

Bloodhunt begins, April 27 on PlayStation 5 & PC through Steam! https://t.co/7DIwwLPtht pic.twitter.com/hH97Wxqyqj — Bloodhunt (@Bloodhunt) March 31, 2022

C’est désormais officielle, la chasse débutera le 27 avril prochain dans Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, et ce aussi bien sur PS5 que sur PC via Steam.

On apprend d’ailleurs que sur la console de Sony, le jeu supportera les gâchettes adaptatives et toutes les fonctionnalités de la DualSense, avec de l’audio 3D en plus. Sur PS5, le studio vise également un framerate à 60 images par seconde, mais plusieurs modes seront disponibles, notamment un mode 4K/30 fps pour celles et ceux qui privilégient le rendu visuel.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.