Le petit dernier de chez Riot Games, Valorant, voit ses configurations minimales, recommandées et optimales se dévoiler. Les développeurs ont optimisé au maximum le soft afin de le faire tourner sur le plus grands nombres d’ordinateurs possible. Le jeu se veut être un concurrent sérieux à CS : Go et sortira durant l’été, même si aucune date de sortie n’a été encore communiquée.

Taillé pour toutes les configurations

Riot Games veut faire tourner son jeu sur le maximum de plateforme possible et a donc optimisé son jeu aux petits oignons. Même les ordinateurs portables récents devraient pouvoir lancer le jeu sans trop de problèmes. Pour rappel, Valorant est un FPS qui mélangera les armes traditionnelles avec un gameplay à bases de capacités spéciales, un peu dans la veine d’Overwatch. Le jeu semble taillé pour l’e-sport et c’est la raison pour laquelle une configuration optimale à 144FPS est présentée par l’éditeur.

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i3-370M

GPU : Intel HD 3000

Mémoire : 4Go

DirectX : 11

Système d’exploitation : Windows 7/8/10

Espace disque : 35Go

Remarques supplémentaires : connexion Internet requise pour jouer, achats disponibles depuis le jeu

Configuration recommandée :

Processeur : Intel i3-4150

GPU : Geforce GT 730

Mémoire : 4Go

DirectX : 11

Système d’exploitation : Windows 7/8/10

Espace disque : 35Go

Remarques supplémentaires : connexion Internet requise pour jouer, achats disponibles depuis le jeu

Configuration optimale (144FPS) :