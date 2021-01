Unspottable : le party-game sortira sur Switch le 21 janvier

Alors que nous vous parlions de ce party-game il y a quelques jours à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story, Unspottable ne compte pas s’arrêter aux joueurs PC puisque le titre se fera une place sur Nintendo Switch le 21 janvier.

Passé inaperçu lors de sa sortie en octobre dernier, le studio français GrosChevaux vous promet des heures de rigolade entre amis en vous proposant une sorte de cache-cache vidéoludique où vous devrez vous fondre dans la masse et tenter de démasquer vos amis pour gagner la partie.

Disponible sur PC au prix de 7,99€ sur Steam, le party-game débarquera d’ici quelques semaines sur la Switch. Attention, Unspottable n’est jouable qu’en local, de 2 à 4 joueurs. Aucun mode en ligne n’est pour le moment proposé.

Unspottable is coming out on Nintendo Switch on January 21st!!

For Europe and Australia (we're still ironing out details for the rest of the world).

Releasing on Nintendo Switch was our dream goal for this game, we are so excited!!

Go wishlist on the eShop please 🙂 pic.twitter.com/YYVZAoMJXL

— Unspottable Game | Out Now on Steam! (@UnspottableGame) December 21, 2020