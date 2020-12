Unspottable : le party-game idéal de cette fin d’année, notre avis vidéo

Passé complètement inaperçu à l’instar d’Among Us lors de sa sortie en 2018, Unspottable a débarqué sur PC le 22 octobre dernier et se fera une place sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch un peu plus tardivement. L’occasion pour notre rédaction de le mettre en lumière en cette fin d’année à travers une nouvelle Indie Story.

Si les party-game vous plaisent et que vous êtes en panne d’inspiration avec vos amis, Unspottable risque bien de vous plaire. Dans ce cache-cache vidéoludique, vous allez devoir tenter de vous fondre dans la masse tout en essayant de démasquer vos amis pour gagner la partie. Jouable en local uniquement de 2 à 4 joueurs, il faudra user de stratégie et d’observation pour trouver vos amis afin de les frapper et, ainsi, de les éliminer.