Après l’excellente Timeless Adventures, Unlock! est de retour avec une toute nouvelle boite, nommée Epic Adventures. Que nous réservent les trois nouvelles histoires ?

Pour rappel, Unlock! est un jeu d’escape game vous proposant dans chaque boite trois histoires qui se jouent via un système couplant cartes, smartphone et matériel complémentaire. Nous vous avons déjà présenté par le passé la Heroic Adventures et la Timeless Adventures, il est temps de vous parler à présent de la Epic Adventures.

Trois histoires épiques et puissantes pour Unlock!

Au programme vous retrouverez donc trois histoires :

Ce scénario vous offre une véritable plongée dans l’age d’or du cinéma de monstres, où vous vous retrouverez face au fameux « La dernière nuit du Loup-Garou ». Les 7 épreuves du dragon : Inspiré des récits et films d’art martiaux asiatiques, vous allez explorer les quatre coins de la Chine pour être accepté par votre maître dans son temple.

Inspiré des récits et films d’art martiaux asiatiques, vous allez explorer les quatre coins de la Chine pour être accepté par votre maître dans son temple. Mission #07 : Membre de l’agence Eagle, vous êtes embauché pour débusquer un agent double dans une ambiance digne des Mission Impossible et James Bond.

Comme vous pouvez le voir, le cinéma est très clairement la thématique de cet opus qui est encore une fois une belle réussite ! Nouveauté de cette septième boite, quelques changements ont été fait, avec comme volonté de sortir du carcan traditionnel de l’heure de mission. Sur les trois scénarios, Mission #07, signé Théo Rivière, a été notre coup de cœur grâce à sa conception et son déroulé, vraiment original et à la résolution vraiment fun !

Comme nous avons l’impression de dire à chaque fois, Space Cowboys a réussi encore une nouvelle fois son pari de se renouveler, et de proposer une nouvelle boite que les fans comme les débutant en escape game s’empresseront d’aller jouer. Unlock! est incontournable, et le reste encore une nouvelle fois.