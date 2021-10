Universal Studios Japan et The Pokémon Company signent un partenariat

Le parc d’attractions Universal Studios Japan a récemment diversifié son offre avec l’ouverture de sa branche Super Nintendo World, où Mario en est la star avec une zone dédiée au moustachu, tandis qu’une autre zone en lien avec Donkey Kong serait également en préparation. Mais c’est aujourd’hui une autre licence rattachée historiquement à Nintendo qui intéresse Universal Studios Japan, à savoir Pokémon.

Un parc toujours plus riche

On apprend aujourd’hui que la société a conclu un partenariat avec The Pokémon Company, afin de créer de nouvelles expériences Pokémon. Une zone Pokémon devrait donc être ajoutée prochainement, probablement au Super Nintendo World, dans le but « d’immerger les visiteurs dans le monde des Pokémon avec des technologies innovantes et créatives dès 2022 » selon le communiqué de presse. Etant donné que cela arrive très vite, on a encore du mal à imaginer l’ampleur de cette zone pour le moment.

Cet accord est le fruit de discussions de longue date, mais aucune autre informations sur la zone ou les possibles attractions n’ont été partagées à ce stade. Tsunekazu Ishihara, CEO de The Pokémon Company, a désormais hâte d’accueillir tous les fans à travers le globale dans cette zone dédiée à Pokémon, où on imagine que Pikachu et les autres viendront nous dire bonjour sous forme de costumes géants.