Une entreprise répondant au nom de Stellarblade poursuit Sony et Shift Up en justice à cause du jeu Stellar Blade

Quelqu’un cherche de l’argent facile

Cette entreprise serait spécialisée dans la production de films, de documentaires et de clips musicaux depuis 2010, avec un nom de domaine (stellarblade.com) enregistré depuis 2006 par Griffith Chambers Mehaffey, propriétaire de Stellarblade. Le plaintif s’attaque aujourd’hui à Sony et Shift Up en affirmant que trouver des informations sur sa société est maintenant nettement plus difficile à cause du jeu Stellar Blade, qui monopolise tous les résultats de recherche, rendant l’entreprise invisible aux yeux des potentiels clients.

Il va même jusqu’à dire que la lettre « S » stylisée sur le logo et les couleurs employées sont similaires et ajoutent à la confusion. On vous laisse jeter un œil aux deux logos pour vous faire votre propre avis, même si on pense probablement tous la même chose (qu’il n’y aucune ressemblance).

Avec tout cela, Mehaffey souhaite que Sony et Shift Up stoppent l’utilisation de cette marque, et pire encore, que les deux entreprises détruisent tout ce qui est en leur possession avec le nom Stellar Blade. Et bien entendu, il souhaite être payé avec des dédommagements.

Seul hic dans sa plaidoirie : Shift Up a enregistré le nom « Stellar Blade » quelques temps après l’annonce du nom du jeu (anciennement Project EVE) en janvier 2024, tandis que Mehaffey a enregistré « Stellarblade » (différent du nom de domaine) en… juin 2023. Un peu tardivement donc. Reste à voir si cette plainte aura une suite ou non, probablement à l’amiable, sauf si Sony et Shift Up dégainent leurs armées d’avocats pour mettre vite fin à cette drôle d’histoire.