Gods & Monsters aurait changé de nom à cause de la marque Monster Energy

Lorsque l’on a appris que Gods & Monsters devenait Immortals Fenyx Rising, beaucoup de joueurs se demandaient pourquoi le jeu avait changé de nom. Si on peut penser que c’est surtout pour mettre en avant la nouvelle direction du jeu, il existe en réalité une histoire plus nettement plus improbable derrière ce revirement.

Pas de boisson énergétique pour les dieux

C’est le site Techraptor qui nous apprend tout cela, en attendant une confirmation officielle de la part d’Ubisoft. Le nom du jeu serait entré en conflit avec les droits de la marque Monster Energy, qui avait peur que le nom de Gods & Monsters porte à confusion étant donné que tous les produits dérivés de la marque de boisson énergétique possèdent le nom « Monster » dans leur intitulé. Lors du dépôt de la marque, Monster Energy avait déposé des recours légaux qui empêchait alors l’utilisation de « Monster » dans d’autres marques.

Ubisoft se serait alors défendu en affirmant qu’il existe beaucoup d’autres marques qui utilisent ce nom et que ce genre d’indications n’était pas connu publiquement. Le conflit aurait duré quelques mois jusqu’à trouver un arrangement, qui nécessiterait que Gods & Monsters devienne Immortals Fenyx Rising. Les deux entreprises n’ont pas encore réagi publiquement à l’affaire.

Si cela est vrai, on pourra surtout se demander quel est le rapport entre une boisson énergétique et un jeu vidéo, mais la présence de plus en plus élevé de la marque dans le domaine vidéoludique est aussi à souligner. Rappelez-vous par exemple Death Stranding, qui n’hésitait pas à mettre la marque en avant. Reste que cette histoire a de quoi faire sourire, et que le nouveau nom du jeu cache peut-être plus de choses qu’il en a l’air.