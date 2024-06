Un jeu Kaiju No. 8 a été annoncé, il s’agira d’un free-to-play prévu sur mobiles et PC

Un gacha qui fout le cafard ?

TOHO et le studio Production I.G (qui s’occupe de l’anime) ont conclu un partenariat avec Akatsuki Games pour donner vie à Kaiju No. 8: The Game, un jeu prévu sur PC et les plateformes mobiles iOS et Android. On sait encore peu de choses sur le titre si ce n’est qu’il adoptera le modèle du free-to-play, et qu’il se dirige donc sans doute vers un modèle économique de gacha. Une formule que connait bien Akatsuki Games, puisqu’on les retrouve également derrière le récent Atelier Resleriana, qui est un jeu du même genre (avec certes, un univers diamétralement opposé).

Pour le moment, on a droit à un simple teaser nous montrant que visuellement, le projet semble être assez fidèle au look de la série, et que Kafka ne devrait pas être le seul personnage jouable. Aucune date de sortie n’a été annoncée.