Ultros : Le metroidvania s’offre un premier trailer de gameplay psychédélique

Développé et édité par Hadoque, Ultros est un jeu d’action et d’aventure se déroulant dans un univers atypique et psychédélique dont les couleurs vous feront partir en voyage. Piégé dans la boucle sans fin d’un trou noir, vous allez devoir tout faire pour vous en échapper tout en affrontant une pléthore de créatures et en essayant de survivre au démoniaque Ultros. Acceptez la folie et la noirceur d’un monde dérangé, combattez et survivez !