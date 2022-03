Skull & Bones est vivant et Ubisoft ouvre un programme Insider pour essayer le jeu

Au fil des années, on croyait vraiment que Skull & Bones s’était perdu en mer, et que les nombreuses affaires tumultueuses liées au développement finiraient par avoir raison de lui. Mais le titre d’Ubisoft Singapour est toujours vivant, et si on a aucune vraie information à son sujet ni même un bout d’image à se mettre sous la dent, on apprend que certains chanceux et chanceuses vont bientôt pouvoir essayer le jeu.

Enfin prêt à hisser les voiles ?

C’est ce qu’annonce Ubisoft en ouvrant un programme Insider autour de son jeu de pirates, qui permettra à quelques heureux élus de pouvoir essayer une version du jeu tout prochainement :

« Le programme Insider est une initiative de tests en direct dans le cadre de laquelle nous invitons des joueurs sélectionnés avec soin à jouer à une version précoce de notre jeu en conditions réelles avant tout le monde. Ceci signifie que pour la toute première fois, les membres de notre programme Insider pourront jouer à Skull and Bones et disposer d’un aperçu du travail réalisé par notre équipe de développement. »

Un signe que le développement avance enfin et qu’Ubisoft possède maintenant une build jouable. Le but de cette démarche est évidemment de recueillir des ressentis afin que l’équipe soit certaine de partir dans la bonne direction, tout en corrigeant quelques détails avant la prochaine réapparition publique du jeu.

Si peu de personnes seront choisies, car Ubisoft préfère garder cela en petit comité pour ne rien laisser échapper, il est possible de s’inscrire sur le site officiel pour avoir une chance de tester le jeu.

Rappelons que Skull & Bones doit normalement sortir durant la prochaine année fiscale, qui s’étale entre avril 2022 et mars 2023.