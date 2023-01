Ubisoft : Project Q, le Battle Arena dévoilé par l’éditeur il y a peu, est lui aussi annulé

L’heure n’est pas à la fête chez Ubisoft en ce moment. Avec l’objectif de réaliser des économies gargantuesque après une année 2022 en deçà des attentes, l’éditeur a fait tomber le couperet sur de multiples projets au cours de ces derniers mois, surtout sur des jeux qui n’auraient pas été encore dévoilés au grand public. Mais Insider Gaming, via le très bien informé Tom Henderson, affirme qu’un jeu quelque peu connu du public a lui aussi été rayé des plannings, puisque Project Q ferait bel et bien partie des victimes.

Un autre projet tué dans l’oeuf

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Ubisoft avait officialisé son existence il y a peu, justement après une fuite massive du jeu qui avait justement été relayée par Tom Henderson à l’époque. Il s’agissait d’un projet de Battle Arena qui avait été confirmé via un simple artwork, visible en tête de cet article.

Le titre aurait dû démarrer des phases de playtests prochainement, mais Ubisoft a visiblement modifié ses plans. Un message publié sur le Discord du jeu révèle que Project Q n’arrivera pas au bout de son développement :

« Le premier test fermé a été une étape importante pour nous en raison de tout le travail fourni par l’équipe, de votre soutien incroyable et de votre excellent accueil ! Nous avons adoré l’incroyable énergie qui régnait sur ce Discord, c’était notre carburant pour ce projet. Vos commentaires ont été précieux et nous ont permis de grandir en tant que développeurs afin de faire de notre mieux pour vous, nos joueurs. Tous ces moments chaleureux rendent cette annonce plus difficile à formuler : malheureusement, nous devons annuler nos prochains tests fermés car Project Q ne poursuivra pas son développement. Cela signifie également que nous devrons fermer ce serveur Discord. Nous n’avons pas d’autres informations à communiquer pour le moment mais nous tenons à tous vous remercier pour votre passion et votre amour pour Project Q. »

On ne sait pas encore si Project Q était compris dans les trois derniers jeux annulés ou s’il s’agit d’une autre victime collatérale du plan d’économies d’Ubisoft.