Two Point Campus montre un petit peu de gameplay

Two Point Campus a fait un rapide passage lors du IGN Expo. Les développeurs de Two Point Studios ont ainsi commenté un peu plus d’une minute de gameplay du jeu qui sera de nouveau édité par Sega.

Le studio a appris sa leçon

Fuité avant d’être enfin officialisé hier lors de la présentation Summer Fest Game, on a donc droit à quelques séquences de gameplay supplémentaires avec l’équipe qui explique au passage avoir beaucoup surveillé les streams de Two Point Hospital pour améliorer l’interface de cet épisode universitaire.

Two Point Campus sortira en 2022 sur PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.