Trust lance son nouveau casque officiel PS5, le Forta

On ne présente plus Trust, qui en quelques années est devenu l’un des référents majeurs dans le domaine des accessoires gamings avec de nombreux produits, que ce soit des casques, des claviers ou des souris. Le fabriquant s’est aussi intéressé au marché des équipements pour les joueurs et joueuses consoles avec plusieurs appareils d’ores et déjà disponibles, mais il est aujourd’hui fier de nous annoncer qu’il dispose désormais d’un nouveau casque sous licence officielle PlayStation pour le PS5, à savoir le Forta.

Du Forze au Forta

Ce n’est pas la première fois que Trust parvient à obtenir la licence officielle PlayStation puisqu’il avait déjà mis en vente le Forze, un casque PS4 paru en 2020 qui a connu un succès incroyable pour le fabricant. C’est donc tout naturellement que Trust retente l’expérience, mais cette fois-ci avec un casque à destination de la PS5, bien qu’il soit aussi compatible PS4 et PC.

Le Forta dispose d’un câble de 1,2m afin de vous permettre d’éloigner la tête de votre manette sans emmener cette dernière avec vous, tandis qu’il est équipé de haut-parleurs de 50 mm et d’un microphone amovible à réduction de bruit pour que l’on vous entende parfaitement sans interférence. PS5 oblige, la technologie sonore 3D est aussi au programme.

Mais le plus grand avantage de ce casque, c’est sans doute son prix : comptez 49,99 € pour obtenir le Forta. Ce dernier est d’ores et déjà disponible en précommande chez Amazon. Vous trouverez plus d’informations sur ce dernier via le site officiel.