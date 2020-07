Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu vidéo Fairy Tail qui sort le 30 juillet sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Guilde Fairy Tail

Vous avez toutes les trophées. Retour à la maison après 7 ans

Vous êtes revenu à l’appartement de Lucy. Libérer la deuxième source magique

Vous avez libéré votre deuxième source magique. Crocus, la capitale fleurie

Vous êtes arrivé à Crocus. Victoire aux Grands jeux magiques

Vous avez remporté les Grands jeux magiques. La dernière époque

Vous avez utilisé Âges Derniers. Invocation du Roi des esprits

Vous avez invoqué le Roi des Esprits. L’attaque de Tartaros

Vous avez terrassé Mald Gheel. Poing destructeur du Roi dragon de feu

Vous avez terrassé Ikusatsunagi. Surpasse le vieux

Vous avez remporté le défi de Gildarts. Guilde inexpérimentée

Vous êtes passé au rang de guilde C. Guilde demi-portion

Vous êtes passé au rang de guilde B. Guilde à part entière

Vous êtes passé au rang de guilde A. Guilde de premier ordre

Vous êtes passé au rang de guilde S. Guilde n°1 de Fiore

Vous avez gagné une place au classement. Première mission

Vous avez rempli cette mission 5 fois. Les missions de routine

Vous avez rempli cette mission 20 fois. Navigation en douceur

Vous avez rempli cette mission 50 fois. Réussir toutes les missions

Vous avez terminé toutes les missions. La personne qui réalise les souhaits

Vous avez répondu à toutes les attentes de la population. Ce qui doit être fait est fait

Vous avez rempli tous les objectifs de rang de guilde. Bagarre

Vous avez utilisé Link Hunting. Le temps de la guilde

Vous avez utilisé Link Party. Le banquet des fées

Vous avez fait participé tout le monde au Link Party. Liens naissants

Le rang de lien 3 est passé niveau 1. Liens forts

Le rang de lien 5 est passé niveau 2. Vraie famille

Le rang de lien 10 est passé niveau 3. Apprenti mage

Votre personnage a atteint le rang 3. Mage chevronné

Votre personnage a atteint le rang 7. Déjà les Dix Mages Sacrés

Votre personnage a atteint le rang 10. Améliorer

Mise à niveau effectuée. L’entrée dans toutes les installations

Toutes vos installations ont été mises à jour. Luxe et volupté

Toutes vos installations ont atteint le maximum de leur évolution. Voyou

5 des vos objets ont été détruits par un excès de dégâts. Le destructeur pareil à un dieu féroce

Tous vos objets colossaux ont été détruits par excès de dégâts. Coopération magique

Vous avez effectué 5 sorts lors de votre coopération magique. Big Damage

Vous avez infligé plus de 100000 pts de dégâts avec votre coopération magique. Ultra Damage

Vous avez infligé plus de 1000000 pts de dégâts avec votre coopération magique. Law

Vous avez activé le Jugement Absolu Magique de Mavis. Chercheur de lacrimas

Vous avez composé une lacrima Gr 5. Collectionneur de sucreries

Vous avez reçu toutes les récompenses de Nikola. Si vous faites du grabuge, je vous défis en duel

Vous avez remporté le duel. Un monstre rare

Vous avez terrassé un monstre rare. Croissance de la source magique

Votre source magique a augmenté.

