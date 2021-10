Top ventes jeux video en France Semaine 40 : Une flopée de licences iconiques au top du classement

Alors que cette semaine, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, a modifié sa charte graphique se voulant plus dans l’air du temps, il n’a pas oublié de publier le classement hebdomadaire des ventes physiques de jeux vidéo en France. La semaine dernière, FIFA 22 et sa star Kylian Mbappé remportaient l’intégralité du classement, quel sera le nouveau visage représentant les achats des français ? Cette semaine, découvrons le classement pour la semaine 40, à savoir du 4 au 10 octobre 2021.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 40 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 40 :

FIFA 22 (PS4) Metroid Dread (Nintendo Switch) Far Cry 6 (PS5) Far Cry 6 (PS4) FIFA 22 (PS5)

Cette semaine, trois licences iconiques du jeu vidéo tiennent les 5 places du classement. FIFA a vu ses ventes chuter pour les places du podium pour être remplacé par le retour de la licence Metroid et et le nouvel épisode de la saga Far Cry.

Le top 3 par plateforme

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. édite également le même classement mais pour chaque plateforme.

PS5

Far Cry 6 FIFA 22 Far Cry 6 – Edition Gold

PS4

FIFA 22 Far Cry 6 Far Cry 6 – Edition Gold

Xbox Series X

Far Cry 6 FIFA 22 Far Cry 6 – Edition Gold

Xbox One

FIFA 22 NBA 2K22 GTA V – Edition Premium

Nintendo Switch

Metroid Dread FIFA 22 – Édition Essentielle Metroid Dread – Edition Spéciale

PC

FIFA 22 Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 – Edition Standard

Dès la semaine prochaine, découvrez le classement des ventes de jeux vidéo de la semaine 41 à savoir du 11 au 17 octobre 2021.