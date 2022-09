Top 10 des jeux Gamecube qu’on veut sur Nintendo Switch

Ce n’est un secret pour personne, la Nintendo Switch connaît une ascension fulgurante depuis sa sortie en mars 2017. La console hybride a récemment dépassé les ventes de la Wii et de la PlayStation, deux énormes succès commerciaux, talonnant désormais la PS4 qui n’est pas bien loin devant. Et c’est plutôt une bonne chose, puisqu’en plus de son concept intéressant et diablement accrocheur, la machine de Big N se paye un catalogue de jeux tout simplement immense, avec un paquet de pépites, connues ou non d’ailleurs.

Mais, parce que nous sommes humains, on en veut toujours plus ! Et il est vrai que les récentes rumeurs d’émulation Gamecube sur la Switch en ont fait rêver plus d’un, notamment dans notre équipe. Il faut dire que la console cubique conserve encore aujourd’hui une aura toute particulière, et une bibliothèque riche en chefs-d’œuvre. Voilà pourquoi, le temps d’un article, nous nous sommes permis de rêver à ces dix jeux de la mythique Gamecube qu’on aimerait voir revenir sur Switch, que ce soit via remaster, portage, ou pourquoi pas dans le Nintendo Switch Online. Attention toutefois, votre petit favori ne sera peut-être pas dans la liste, on s’en excuse par avance !

La transparence avant tout, sachez que ce top était prêt depuis quelques semaines quand Tales of Symphonia Remastered a été annoncé… or le jeu original y était présent. Il nous a fallu le remplacer par un autre candidat n’ayant pas été retenu de prime abord, n’en soyez pas offensés !

10. Eternal Darkness : Sanity’s Requiem

On commence ce top avec une œuvre d’une étrangeté sans pareille, l’un des rares titres véritablement matures de la Gamecube, le bien nommé Eternal Darkness. Il s’agit d’une sorte de Survival Horror assez novateur pour l’époque, arrivant peu après l’exceptionnel remake de Resident Evil. Dans ce titre très particulier, développé par Silicon Knights à qui l’on doit notamment Blood Omen : Legacy of Kain, le joueur incarne Alexendra Roivas. Une jeune femme enquêtant sur le meurtre de son grand-père dans son manoir du Rhode Island. Dans les souterrains de celui-ci, elle découvre un vieil ouvrage, qui n’est pas sans rappeler le Nécronomicon de Lovecraft, et qui va lui faire revivre d’abominables passages de la vie de différents protagonistes.

Fort bien accueilli par la critique, Eternal Darkness : Sanity’s Requiem est reconnu comme l’un des meilleurs jeux d’horreur de la machine. Il faut dire que son concept ne manque pas d’originalité : on a, à cette époque, rarement vu un titre nous faisant incarner une aussi grande galerie de personnages. Mais surtout, il est nécessaire de faire attention à une jauge, dite de Sanité, qui, si elle descend trop bas, fera voir toutes sortes d’horreurs à nos personnages, les poussant peu à peu dans les griffes de la folie. Une mécanique diablement bien amenée, qui offre toute sa saveur à cette aventure oppressante, malsaine, mais pas foncièrement terrifiante.

9. Paper Mario : La Porte Millénaire

Série officiellement débutée sur Nintendo 64, avec un opus qui atteint désormais des sommes astronomiques dans sa version PAL, Paper Mario ne nous a jamais vraiment fait défaut. Chaque nouvelle entrée peut se targuer des mêmes qualités, à savoir une direction artistique efficace, un contenu conséquent, et des combats originaux. Enfin, ce fut véritablement le cas jusqu’à Color Splash sur Wii U, un titre qui débutait ce que The Origami King finit de mettre en place : l’abandon des mécaniques de RPG. Une bien triste nouvelle pour une série qui faisait, du moins dans l’esprit des joueurs, suite à Super Mario RPG (auquel l’Europe n’eut jamais vraiment droit, malheureusement). Avant cela, en 2004, sortait un épisode qui marquera beaucoup de possesseurs de Gamecube, j’ai nommé Paper Mario : La Porte Millénaire.

Un épisode qui reprend tout ce que faisait le sel du précédent, à savoir une réalisation graphique réussie, mais surtout une direction artistique incroyablement mignonne, et des combats aux mécaniques originales. Le tout avec un humour omniprésent qui fonctionne du feu de dieu. Un véritable indispensable de la console de Big N, qui pouvait par ailleurs se targuer d’une durée de vie qui flirtait avec celle des autres gros RPG du moment. Que dire de plus, sinon que son retour sur Switch se fait attendre ? D’autant que, lui aussi, atteint des sommes monstrueuses sur internet…

8. F-Zero GX

Véritable mastodonte du jeu de course sur Super Nintendo puis sur Nintendo 64, avant d’investir la Game Boy Advance le temps de trois excellents opus, F-Zero s’est offert une ultime sortie sur Gamecube, avec F-Zero GX, portage d’une version développée initialement pour l’arcade. Le titre est considéré par beaucoup, et à juste titre si vous voulez notre avis, comme le meilleur jeu de course de la console cubique, devant le pourtant très bon Mario Kart : Double Dash. Il faut dire qu’on prend un plaisir fou à foncer à des vitesses incroyables dans ses niveaux futuristes, au volant de nos bolides effilés lévitant au-dessus du béton. Le tout seul ou jusqu’à quatre joueurs en écran séparé, avec une belle galerie de vaisseaux s’il vous plaît !

Disparue depuis cet opus, la licence a souvent droit à sa petite rumeur de retour, mais jusque là Nintendo semble purement et simplement la bouder. Dommage, car en plus d’être mythique, elle n’a rien à envier à ce que proposait Sony pour la concurrencer, à savoir Wipeout. Enfin à défaut d’un nouvel épisode, ce qui a peu de chances d’arriver un jour malheureusement, une sortie sur Switch serait plutôt bienvenue. D’autant que F-Zero X, l’itération N64, est quant à lui disponible sur le Nintendo Switch Online. En attendant un pareil miracle, on vous conseille l’excellent Fast RMX, qui reprend beaucoup des codes de la série de Big N.

7. Star Fox Adventure

L’histoire de Star Fox Adventure est un peu particulière, puisqu’il n’était pas censé s’appeler ainsi à l’origine, ne devait pas se situer dans l’univers du renard éponyme, et devait initialement arriver sur Nintendo 64 plutôt que sur Gamecube… Beaucoup de coïncidences fortuites qui ont finalement, et contre toutes attentes, donné un excellent jeu d’aventure. Fortement inspiré par les Zelda de la 64, dont il reprend en grande partie la structure mais aussi le gameplay, Star Fox Adventure a néanmoins pour lui son ambiance particulière. Ce petit quelque chose reconnaissable entre mille, qui lui confère une certaine aura, même encore aujourd’hui.

Le joueur y incarne Fox, renard de l’équipe de choc Star Fox, se posant sur Dinosaur Planet, bien décidé à mettre fin au règne de terreur d’un dictateur. Si l’histoire ne décolle jamais vraiment, on retrouve néanmoins une partie de l’humour bon enfant qui faisait la force des précédents épisodes de la série, axés quant à eux sur les combats en vaisseau spatial. Mais il reste évident que, si le titre a autant marqué les esprits, et donc s’il est aussi bon, c’est bien parce que c’est Rare qui est à la barre. Le développeur mythique, à qui l’on doit pléthore de véritables Killer-Apps sur N64 et SNES. Notamment Donkey Kong Country, Killer Instinct, Goldeneye 007, ou encore Banjo-Kazooie.

6. Super Smash Bros. Melee

Alors d’accord, celui-ci risque de diviser chez la communauté de fans de la licence, puisque nombreux sont ceux à préférer le dernier opus, Ultimate, ou même la version Wii. Mais il faut bien comprendre que Super Smash Bros. Melee a mis tout le monde d’accord à l’époque de sa sortie, devenant de facto le meilleur jeu de combat de la Gamecube, ou pas loin. Pourquoi ? Eh bien ce n’est pas compliqué à comprendre ! Cet épisode embarquait pas moins de 25 combattants issus de séries diverses de Nintendo, et bénéficiait d’un gameplay revu et corrigé depuis la version Nintendo 64.

Et entendons nous bien, si plus de monde joue aujourd’hui à la version Switch, c’est entièrement normal. Néanmoins, sachez que la communauté de Super Smash Bros. Melee est encore très active, au point que de nombreux tournois ont encore lieu, et que des passionnés ont même développé des moyens ingénieux pour pouvoir jouer en ligne. Alors si cela ne suffit pas pour vous convaincre qu’il s’agit d’un excellent jeu qui aurait toute sa place dans la bibliothèque de la Switch, on se contentera d’aborder l’une de ses plus grosses qualités : son mode aventure, qui met à l’amende celui de Ultimate, ne serait-ce que parce qu’il propose autre chose que du combat !

5. Skies of Arcadia

Pour celui-ci, on va se permettre de tricher un peu, puisque Skies of Arcadia n’est pas un jeu Gamecube, du moins à l’origine. Il débarque en effet sur Dreamcast, une console que l’histoire ne retiendra que pour son échec retentissant, sortant définitivement Sega de la course à l’armement, et quelques unes de ses licences exclusives, notamment Shenmue ou Jet Set Radio. Quant à Skies of Arcadia, comme beaucoup de ses congénères, il a la chance d’être repêché par Nintendo et de connaître une seconde sortie sous-titrée Legends sur le projet Dolphin, qui deviendra la console cubique que vous connaissez tous ! Une aubaine, sans exagération, puisqu’il s’agit de l’un des meilleurs RPG japonais de sa génération, excusez du peu !

Dans Skies of Arcadia, le joueur incarne Vyse et son équipe de joyeux pirates des airs. « Des airs ? » me direz vous ! Eh bien oui, puisque l’une des particularité du titre, c’est qu’il prend place dans un univers magique découpé en îles qui flottent littéralement dans les airs. Pour pouvoir parcourir celui-ci, il faut donc se munir de bateaux volants, ce que les protagonistes ne tardent pas à faire ! Si l’on retient Skies of Arcadia, c’est en premier lieu pour l’originalité de son décor, c’est évident, mais aussi pour son scénario plutôt bien écrit et assez mémorable. Ses combats ne déméritent pas non plus, puisque proposant une recette originale et très complète ! Notez pour finir que des affrontements de vaisseaux sont de la partie, et se révèlent particulièrement grisants !

4. Fire Emblem : Path of Radiance

Vous connaissez très certainement la série Fire Emblem, et c’est normal ! À défaut d’être une licence excessivement grand public, la faute à une difficulté généralement assez corsée, elle s’offre néanmoins de nombreux épisodes, à un rythme de sortie régulier. Rien que sur 3DS, ce ne sont pas moins de trois opus qui virent le jour, dont un découpé en trois campagnes distinctes. La Switch s’offre d’ailleurs un nouveau jeu tout récemment annoncé. Mais saviez vous qu’un épisode avait vu le jour sur Gamecube ? Celui-ci ne change pas grand-chose à la recette que l’on connaissait déjà bien à l’époque, via les itérations Game Boy Advance qui nous parvenaient depuis 2004. Si ce n’est l’arrivée de la 3D, et l’apparition de nouvelles races de combattants, faisant un brin varier le gameplay.

Quoi qu’il en soit on est en face d’un Tactical RPG très prenant, proposant des batailles en bon nombre, pour une durée de vie honnête et une galerie de personnages équilibrée. Le tout enrobé par un scénario reprenant les qualités des précédents, s’axant autour de grandes conquêtes et de grands méchants, parvenant sans peine à offrir une véritable plus-value à cette aventure rafraîchissante et réussie en tous points. Et si on tenait absolument à le placer dans ce top, c’est en partie parce que son prix sur Gamecube, en occasion évidemment, est tout bonnement abominable… on vous laisse juger !

3. The Legend of Zelda : The Wind Waker

S’il y a bien un jeu qu’on ne vous fera pas l’offense de présenter dans ce top, c’est celui-ci ! Un titre que tout le monde, même ceux qui n’y ont jamais touché, connaît ! Il faut dire qu’à sa sortie, en 2003, il fait grand bruit. Qualifié d’exceptionnel par une grande partie de la presse, il a rapidement droit à une nouvelle parution sous le label « Le Choix des Joueurs », récompensant les meilleures ventes de la console. Mais surtout, son style visuel marque les esprits, puisqu’il est le premier opus de la licence à se servir du Cel Shading, une technique permettant aux développeurs d’offrir plus de profondeur et un aspect plus crayonné aux graphismes d’un jeu vidéo. Il n’en fallait pas moins pour que The Wind Waker devienne l’un des épisodes les plus appréciés des fans de la série !

Alors d’accord, on aurait aussi pu vous parler de Twilight Princess et son ambiance plus sombre. Mais pour beaucoup, et c’est loin d’être faux, il s’agit plus d’un jeu pensé pour la Nintendo Wii plutôt que pour la Gamecube. Notez enfin que, si Wind Waker venait à être porté sur Switch, on aimerait que ce soit la version Wii U qui en fasse l’objet. Parce qu’il s’agit d’un remaster très solide, visuellement bluffant, qui magnifie l’ambiance et l’univers original de cet épisode singulier.

2. Metroid Prime

Mythe parmi les mythes, excellence parmi les ténors de l’action et de l’aventure, Metroid Prime mettait tout le monde d’accord en 2002. Il faut dire qu’en plus d’être l’un des plus beaux jeux de la machine, pourtant sorti en début de vie de cette dernière, il s’agit d’un véritable renouveau pour la licence qui se cantonnait jusque là à des décors entièrement en 2D. Ce que cela change, c’est la profondeur du gameplay, l’abondance d’interactions variées avec l’environnement, mais aussi l’immersion qui se bonifie grandement. Après avoir touché à ce chef-d’œuvre, il n’est pas compliqué de comprendre l’attente des fans autour du quatrième volet, prévu sur Switch.

La particularité de ce titre, c’est qu’une parution sur Switch semble bel et bien prévue via une version remasterisée. Cela fait un long moment que la rumeur traîne dans les couloirs, avec des insiders qui reviennent régulièrement sur le projet. Pour le moment Nintendo semble faire la sourde oreille, mais il n’est pas exclu que Metroid Prime finisse bel et bien par nous arriver dans une version améliorée avec pourquoi pas, le rêve est permis, ses deux suites. Quoi de mieux pour patienter sereinement avant l’arrivée, encore très incertaine, de Metroid Prime 4 ?!

1. Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu

On termine ce top par un véritable indispensable pour tout fan de jeu de rôle à la nippone. Vous les connaissez certainement pour leur travail sur l’excellente série Xenoblade Chronicles, qui s’offrait d’ailleurs un nouvel opus dans le courant de l’été, mais sachez qu’ils étaient loin d’en être à leur coup d’essai lorsqu’ils s’attelèrent à développer un jeu très ambitieux pour la Wii : les équipes de chez Monolith Soft sont de véritables cadors du J-RPG. On pourrait vous citer leur franchise Xenosaga, méconnue par chez nous, ou encore le très bon Dragon Ball Z : Attack of the Saiyans, qui avait le droit à une chronique dans nos colonnes il y a quelques temps. Mais c’est bel et bien avec Baten Kaitos que l’Europe découvre ce développeur de génie, et ça tombe plutôt bien puisqu’il s’agit d’une pépite !

À l’instar de Skies of Arcadia, Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu prend place dans un monde fait d’îles flottantes, que les humains ont érigées pour fuir la surface de la Terre trop polluée. Cela fait bien longtemps que cette catastrophe a eu lieu, et les humains ont désormais des ailes qui leurs sortent du dos, mais ne sont jamais redescendus. Dans ce contexte, un jeune homme nommé Kalas va partir à l’aventure et dénouer, un peu par mégarde, les liens qui retenaient prisonnier un vieux sorcier maléfique. Outre son histoire bien écrite et ses personnages hauts en couleurs, Baten Kaitos c’est aussi un concept fort : l’utilisation de cartes. Il faudra ainsi se constituer des decks pour combattre, mais aussi utiliser des objets contenus dans lesdites cartes pour résoudre certaines énigmes.

Une nouvelle fois, puisqu’il nous est permis de rêver un peu dans ce top, alors on aimerait que Baten Kaitos soit porté sur Switch en compagnie de sa préquelle. Un opus sous-titré Origins, qui n’a jamais vu le jour en Europe, et qui prend place mille ans avant les événements du jeu de base. L’occasion de découvrir deux facettes distinctes d’environnements merveilleusement dessinés à la main, et de comprendre au mieux un univers d’une richesse hors du commun ! Enfin, si vous êtes fans du travail de Monolith Soft, sachez qu’on publiait très récemment une chronique sur Xenoblade Chronicles X, un jeu injustement oublié.