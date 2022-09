Accueil » Actualités » Tales of Symphonia Remastered : L’action-RPG s’offrira une nouvelle vie en 2023 sur Switch, PS4 et Xbox One

La saga Tales of brille récemment de nouveau grâce à Tales of Arise, mais elle s’est sans aucun doute fait connaître en grande partie par chez nous avec Tales of Symphonia. Sorti en Europe en 2004 sur GameCube, le titre va connaître une remastérisation en 2023 sur Switch, PS4 et Xbox One.

Le périple pour la régénération recommence

Déjà présent dans une compilation PS3 sous une forme HD en 2013, accompagné de sa suite Tales of Symphonia: Dawn of the New World, Tales of Symphonia, revient une fois encore, auprès notamment d’une nouvelle génération de joueurs, mais avec cette fois des ajouts venus bonifier l’expérience.

Cela passe notamment par l’introduction d’un mode coopération en local jusqu’à quatre joueurs et par des améliorations de gameplay. Un travail visuel est évidemment de la partie, mais il paraît résolument compliqué de faire oublier la vieillesse des graphismes et de la DA d’une production âgée de près de vingt ans.

Pour le reste, on suit toujours Lloyd Irving, Collette et ses amis dans un périple pour sauver le monde de Sylvarant, au sein d’un action-RPG aux combats en temps réel.

Tales of Symphonia Remastered débarquera début 2023 sur PS4, Xbox One et Switch. et propose une « Édition de l’Élu » à la précommande sur le site de Bandai Namco.