The Witcher va avoir droit à un nouveau jeu de plateau nommé The Witcher: Path of Destiny

Un nouveau jeu pour vivre des aventures avec Geralt et compagnie

Ce nouveau jeu est donc conçu en partenariat avec CD Projekt Red et est développé par Go On Board. Il nous permettra d’incarner les héros bien connus de la série que sont Geralt, Vesemir, Jaskier, Ciri et Yennefer, avec des figurines à leur effigie où l’on retrouve leur apparence de The Witcher 3. Le jeu devrait plutôt être orienté vers la stratégie et sera jouable de 1 à 5 personnes, pour des parties d’environ 1 heure.

Il sera bien traduit en français, ce qui aidera sans doute à mieux s’immerger dans les différents scénarios qui seront proposés. Par ailleurs, le jeu a été écrit par Łukasz Woźniak, qui a déjà travaillé sur la licence via d’autres jeux de plateau.

Vous pouvez voir tout le contenu qui sera proposé dans la boîte via le site de financement participatif qui accueille le projet. Si vous souhaitez soutenir ce dernier, il faudra se rendre sur la même page à partir du 19 octobre, date d’ouverture de la campagne, qui prendra fin le 7 novembre