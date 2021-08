The Witcher : Le premier épisode de la saison 2 adaptera une nouvelle du recueil Le Dernier voeu

Les vannes sont enfin ouvertes pour la saison 2 de The Witcher, qui peut lâcher plus d’informations depuis la WitcherCon et la diffusion de son premier trailer. Les titres des sept premiers épisodes ont d’ailleurs été diffusés dans la foulée, et on a aujourd’hui un peu plus d’informations sur le premier d’entre eux.

THE WITCHER Season 2 premiere episode is adapting the Andrzej Sapkowski short story A Grain of Truth. Here’s what you need to know about how @LHissrich is bringing the beloved Witcher tale to life with Geralt and Ciri. pic.twitter.com/Y0J11I3UMx

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 5, 2021