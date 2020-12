The Witcher (Netflix) : De nouvelles images pour la saison 2

Après avoir montré Yennefer, Ciri et Geralt de Riv en octobre, la série TV The Witcher continue de légèrement se dévoiler par l’intermédiaire de trois scènes qui seront présentes dans sa saison 2.

As a gift for choosing the Law of Surprise… you have to explain the Law of Surprise in 280 characters.

Just kidding. Here’s some sweet shots of S2 in the making. Happy First Day of #Witchmas! pic.twitter.com/Lti6GVRoO6

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 16, 2020