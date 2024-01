The Witcher : Le tournage de la saison 4 de la série avec Liam Hemsworth devrait débuter en mars prochain

Pendant que CD Projekt Red s’attelle à produire une nouvelle trilogie pour sa licence phare, les romans d’Andrzej Sapkowski continuent d’être adaptés sur Netflix avec une série en live-action. Depuis maintenant trois saisons, Henry Cavill prête ses traits au plus célèbre des sorceleurs mais cela s’apprête à changer dès la saison 4, puisque l’acteur a pris ses distances avec le show. Et on sait maintenant quand cette nouvelle saison pourrait débuter son tournage.