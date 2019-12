The Witcher : Ciri a droit à une nouvelle figurine en édition limitée

Régulièrement, CD Projekt Red propose de nouveaux produits sur sa boutique officielle. On y retrouve des vêtements, des produits dérivés et bien sûr, des figurines. Après vous avoir parlé de celle de Shiro (No Game No Life) pas plus tard qu’hier, on s’arrête sur la petite nouvelle proposée par le studio polonais avec une représentation de Ciri de The Witcher 3: Wild Hunt.

Présentation de la figurine Ciri

Alors que l’univers du Sorceleur fait beaucoup parler de lui avec la récente série Netflix, le studio met en vente une toute nouvelle figurine : appelée Ciri and the Kitsune Figure, celle-ci fait 35 centimètres de haut et propose une représentation du Lionceau de Cintra dans un style inspiré du folklore japonais. Et il faut bien avouer qu’elle a sacrément la classe.

Celle-ci est actuellement en précommande sur la boutique officielle de CD Projekt Red au prix de 247€ (avec quelques piécettes supplémentaires pour les frais de port) et la livraison est estimée au troisième trimestre 2020. On notera qu’il s’agit d’une édition limitée et même si l’on ne connait pas le nombre de tirage, il ne faut probablement pas trop tarder pour réserver son exemplaire.

On notera que la figurine de Ciri est entièrement peinte à la main. Une belle pièce de collection à afficher fièrement dans sa bibliothèque donc.