L’exclusivité PlayStation The Unfinished Swan débarque enfin sur PC et iOS

Presque huit ans après sa sortie en exclusivité sur PlayStation 3, The Unfinished Swan sort finalement sur PC et iOS. Une belle surprise pour les joueurs, qui pourront découvrir ou redécouvrir le jeu acclamé des studios Giant Sparrow.

Les exclusivités Playstation enfin accessibles à tous

The Unfinished Swan est le premier jeu du studio Giant Sparrow, bien avant que celui-cj ne sorte le majestueux What Remains of Edith Finch. Vous incarnez un jeune orphelin nommé Monroe qui, accompagné d’un cygne, va devoir explorer un mystérieux monde en noir et blanc en éclaboussant le décor de couleurs.

Les portages sur PC sont de plus en plus nombreux en ce moment, avec par exemple Yakuza, Persona 4 Golden ou encore Horizon Zero Dawn pour n’en citer que quelques uns.Et la tendance ne semble pas prête de s’inverser.

Disponible sur PS3, PS4 et PSVita, le jeu va désormais pouvoir atterrir entre les mains des joueurs PC, sur Steam et Epic Games Store pour la somme de 11,24 €, et iOS, pour 5,49 €.