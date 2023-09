The Talos Principle 2 viendra nous donner des nœuds au cerveau dès le 2 novembre

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections nous en dit plus sur ses modes de jeu et son contenu faramineux

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections nous en dit plus sur ses modes de jeu et son contenu faramineux

High on Knife, le DLC du délirant High on Life obtient sa date de sortie toute proche

High on Knife, le DLC du délirant High on Life obtient sa date de sortie toute proche

Banishers: Ghosts of New Eden repousse sa sortie en 2024 pour éviter le bouchon de fin d’année

Banishers: Ghosts of New Eden repousse sa sortie en 2024 pour éviter le bouchon de fin d’année

Breakers: Unlock the World, un nouveau RPG aux allures de Genshin Impact, dévoile ses premières images de gameplay

Breakers: Unlock the World, un nouveau RPG aux allures de Genshin Impact, dévoile ses premières images de gameplay

Les jeux d’octobre du PS Plus ont fuité, voici une partie de la sélection des titres à venir

Les jeux d’octobre du PS Plus ont fuité, voici une partie de la sélection des titres à venir

Final Fantasy VII Ever Crisis : le jeune Sephiroth le 29 septembre et une version PC annoncée

Final Fantasy VII Ever Crisis : le jeune Sephiroth le 29 septembre et une version PC annoncée