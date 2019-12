The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki annoncé sur PS4

Falcom vient d’annoncer The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki au Japon. Autrement dit, nous sommes devant une nouvelle série Trails qui devrait apporter une conclusion à toute cette histoire qui dure maintenant depuis 15 ans.

Un nouveau RPG ambitieux avec trois voies

Chez nous, nous n’en sommes qu’à The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III sorti en septembre dernier et nous avons encore Trails of the Cold Steel IV à rattraper avant de pouvoir penser à celui-ci. C’est pourquoi nous éviterons de trop nous étaler sur l’histoire. Ce que l’on peut vous dire (sans spoiler majeur), c’est que le continent de Zemuria fera face à nouvelle crise après le « Grand crépuscule ».

Nous suivrons trois personnages principaux différents, ce qui veut dire que l’on pourra vivre ce nouveau scénario sous trois points de vue différents. Le premier appelé « le héros » n’est autre que Rean Schwarzer, le second appelé « le libérateur » n’est autre que Lloyd Bannings, et le dernier est un ermite qui cache son visage (même si on a une petit idée de son identité).

Le titre nous promet tout de même plus de 50 personnages jouables dont des nouveaux avec des scénarios qui iront au plus profond du background des protagonistes. Pour savoir de quoi parle cette licence du RPG possédant un univers étendu, nous vous redirigeons vers cette article qui explique les grandes lignes de la saga.

On attend The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki pour l’été 2020 au Japon. Un site officiel peut être consulté.