The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV dévoile son histoire

Nis America vient de sortir un trailer se concentrant sur l’histoire de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, le dernier volet de l’Arc Cold Steel.

L’Empire Erebonien au bord de la guerre

Alors qu’un premier trailer était sorti il y a quelques temps, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV nous dévoile son histoire dans un court trailer. Ayant lieu peu après la fin de Trails of Cold Steel III, les héros de la Classe VII se retrouvent face à la totalité des forces de l’Empire.

De plus, le héros de la guerre civile erebonienne et instructeur de la Classe VII, Rean Schwarzer, a disparu. Maintenant, les élèves de la Classe VII, aussi bien anciens que nouveaux, doivent s’unir à des héros venus de tout le continent afin d’épargner la destruction totale du monde.

La réunion de Classe ultime : Les héros venus des quatre coins du monde cherchent à se joindre à la cause! Les héros de la Classe VII s’unissent à la section de soutien spécial de Crossbell et même aux héros de Liberl.

Systèmes de combats : La capacité de convoquer des mécas géants sur le terrain pour des attaques dévastatrices, d’utiliser Auto Battle pour un combat plus rapide et aussi d’utiliser Lost Arts, la plus puissante magie capable de renverser le cours de la bataille.

: La capacité de convoquer des mécas géants sur le terrain pour des attaques dévastatrices, d’utiliser Auto Battle pour un combat plus rapide et aussi d’utiliser Lost Arts, la plus puissante magie capable de renverser le cours de la bataille. La poursuite de la Guerre : Entre deux batailles épiques, prenez une pause avec de nombreux mini-jeux, y compris Vantage Master, la pêche et les jeux de puzzle ! De nouvelles activités seront présentes comme le P oker et le Blackjack.

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV est prévu cet automne sur PlayStation 4 et l’année prochaine sur Switch et PC.