The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV dévoile un premier trailer

Officialisée hier après-midi, la version occidentale de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, l’ultime épisode de l’arc Cold Steel, se dévoile à travers un court trailer présentant son univers et ses personnages.

Ouverture des précommandes aujourd’hui

La diffusion de cette vidéo est également l’occasion d’annoncer l’ouverture des précommandes du J-RPG aujourd’hui à 14h en France sur la boutique européenne de NIS America. Notez que, selon le communiqué de presse que nous avons reçu et le site officiel du jeu, aucune localisation française ne semble prévue pour le moment.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira cet automne sur PlayStation 4 et l’année prochaine sur PC et Switch.