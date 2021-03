The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel va avoir droit à son propre anime

La série The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel est de plus en plus populaire au fil des épisodes, et Falcom l’a bien compris. Pour fêter l’anniversaire de ses 40 ans, Falcom voit les choses en grand pour sa série phare, et a donc décidé de s’associer avec plusieurs partenaire pour accoucher d’un anime The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel.

Une série prévue pour 2022

Cette série sera dirigée par quatre entreprises, comme nous l’apprend Gematsu. On retrouvera d’abord UserJoy Technology, qui a édité des jeux Falcom à travers l’Asie, mais aussi NADA Holdings (producteur d’animes) et SYOU (qui prêtera des fonds pour la production). Funimation Global Group sera le distributeur principal de l’anime.

On ne connait encore aucun détail sur la série, et on ne sait pas si elle compte adapter l’histoire des quatre jeux. Quoiqu’il en soit, elle devrait sortir en 2022, on devrait donc avoir de plus amples informations dans les mois à venir.