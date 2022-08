Accueil » Actualités » The Last Oricru : L’action RPG fixe sa date de sortie au 13 octobre 2022

Annoncé il y a un peu plus d’un an, en parallèle de la création de Prime Matter, nouveau label d’édition de Plaion (ex Koch Media), The Last Oricru profite de cette Gamescom 2022 pour nous donner sa date de sortie. L’action RPG cale ainsi son arrivée sur consoles et PC pour le 13 octobre prochain.

La guerre civile fait rage

Une date et une nouvelle bande-annonce. Celle-ci ne présente rien de fondamentalement nouveau, mais elle permet d’avoir un aperçu de l’aventure qui nous attend. The Last Oricru va prendre la forme d’un action RPG à la troisième personne où l’on sera plongé dans pleine guerre civile, le tout dans un univers mêlant science-fiction et médiéval.

Notre protagoniste, décrit comme jeune malgré ses 350 ans, se retrouve bloque sur Wardenia suite à une cryogénisation. Cette planète est loin d’être accueillante et l’on aura de nombreux choix à faire qui auront une incidence sur l’avancée et la conclusion de cette guerre. A noter que le titre est jouable entièrement en solo ou en coopération.

Rendez-vous le 13 octobre 2022 pour la sortie de The Last Oricru sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une autre vidéo a été diffusée il y a peu, s’attardant sur la création du personnage principal.