The Last Of Us : La série télévisée accueille Anna Torv dans le rôle de Tess

Le tournage de la série The Last of Us vient peut-être de débuter, mais le casting continue de s’étoffer de semaine en semaine. Récemment, on appris le nom de trois nouveaux acteurs qui rejoignaient la série de HBO, et c’est aujourd’hui un rôle secondaire qui vient de trouver son actrice, à savoir le personnage de Tess.

Tess trouve son interprète

Tess sera donc incarnée à l’écran par Anna Torv, comme nous l’apprend le site Deadline. Si ce nom ou ce visage vous dit quelque chose, c’est parce que l’actrice a occupé le rôle principal de la série Fringe, mais on a aussi pu l’apercevoir dans Mindhunter et Secret City.

Pour rappel, Tess vient en aide à Joël et Ellie au début de l’aventure de The Last of Us. On ne sait pas encore si le personnage sera plus développé que dans le jeu avec cette série, mais on imagine que son histoire devrait être un peu plus conséquente.

La série poursuit son tournage et devrait en avoir pour environ un an, mais on ne devrait pas tarder à avoir des nouvelles images en provenance des coulisses.