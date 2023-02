Accueil » Actualités » The Last of Us : L’épisode 3 réalise la meilleure audience de la série, mais est victime d’un review-bombing

The Last of Us et le review-bombing, c’est une histoire qui perdure. Lors de la sortie de The Last of Us Part II, des usagers mécontents de la tournure de l’histoire s’était mis en tête de faire descendre drastiquement la note du jeu sur Metacritic, accompagnés par une ribambelle d’idiots s’insurgeant de la carrure d’Abby ou de l’histoire entre Ellie et Dina. Alors quand l’épisode 3 de la série The Last of Us s’attarde longuement sur la relation amoureuse entre Bill et Frank, l’histoire semble se répéter.

Un show de plus en plus populaire, sauf chez quels individus

Comme le rapporte Forbes, l’épisode 3 de la série HBO The Last of Us voit depuis quelques jours sa note IMDB descendre pour atteindre un niveau relativement inférieur aux premiers épisodes du show. Si cet épisode est pourtant acclamé par les critiques et une bonne partie du public, il ne semble pas faire l’unanimité. On constate de nombreuses reviews avec la note de 1/10, qui participent à faire en sorte que cet épisode soit aujourd’hui noté 7,9/10, contrairement aux deux précédents épisodes qui sont au-dessus de 9/10.

En s’intéressant aux commentaires parmi toutes ces mauvaises notes, on peut bien entendu y déceler des critiques légitimes, notamment sur la longueur de l’épisode, sur le manque de liens avec l’intrigue globale (même si ce point est très discutable) ou sur le temps de présence de Joel et Ellie à l’écran qui est considéré comme trop faible. Mais vous voyez très bien où l’on veut en venir.

On retrouve parmi ces critiques de nombreux commentaires ulcérés sur un prétendu « agenda » imposé pour cet épisode centré sur l’histoire d’amour des deux hommes, sur de la « propagande woke » avec des remarques à l’homophobie sous-jacente évidente. Oui, il y a de quoi se taper la tête contre les murs, surtout lorsque l’on se rappelle que cette relation entre les deux hommes est largement sous-entendue dans le jeu de base. Sur les réseaux sociaux, ces personnes se cachent encore moins, sans grande surprise, et le show est depuis la cible de nombreuses attaques absurdes.

Mais cessons d’accorder de l’attention à ces énergumènes pour nous concentrer sur les bonnes nouvelles, à savoir que cet épisode réalise la meilleure audience de la série. Le show est en constante progression depuis ses débuts, preuve d’un bouche à oreille efficace. Sur HBO, l’épisode aura attiré 6,4 millions de curieux dimanche dernier, soit une hausse de 12% par rapport à l’épisode 2. Cela permet à la série d’être l’un des shows HBO le splus populaires du moment aux côtés de House of the Dragon, Euphoria et The White Lotus. On comprend mieux pourquoi HBO et Naughty Dog se sont empressés de valider la saison 2 de la série.