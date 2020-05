The Last of Us Part II présente son histoire dans un trailer

Ces dernières semaines ont été rythmées pour The Last of Us 2. Après un premier report suite à la situation actuelle et surtout, de nombreuses fuites, on a eu quelques bonnes nouvelles, comme le fait que le jeu était passé gold. Désormais, c’est au tour d’une nouvelle bande-annonce de pointer le bout de son nez, comme on nous l’avait promis il y a peu.

Le story trailer est diffusé

Comme on pouvait s’y attendre, c’est l’histoire qui est l’élément central de cette bande-annonce. Celle-ci ne divulgue rien de bien majeure, rassurez-vous, mais permet de nous mettre dans l’ambiance de cette suite, en jouant notamment sur la nostalgie du premier épisode mais également sur la relation entre Joël et Ellie. Dans cette vidéo, la tension montre peu à peu, on voit une Ellie livrée à elle-même mais qui est surtout prête à tout. Quelques images sont d’ailleurs assez fortes avec des séquences viscérales.

Ne partons pas sans rappeler que la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020. Le titre avait été repoussé puis a trouvé sa date en même temps que le report de Ghost of Tsushima.

VF

Version originale