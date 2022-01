Project Magnum

Project Magnum (nom de projet) est un looter shooter développé par NAT Games et édité par Nexon Korea. Combinant des éléments de RPG et de jeu de tir à la troisième personne à la manière des licences Borderlands et Godfall, ce titre promet de proposer aux joueurs et aux joueuses des affrontements passionnants dans un univers SF aux visuels réalistes ainsi que du PvE de haute qualité avec d’énormes boss.