Après avoir dévoilé pas moins de 25 minutes de gameplay pour The Dark Pictures: Little Hope il y a un peu plus d’un mois, Bandai Namco débarque avec un tout nouveau trailer à 15 jours de la sortie du titre. Votre curiosité risque bien d’être récompensée dans ce nouvel opus de The Dark Pictures Anthology.

N’abandonnez pas tout espoir

Après avoir présenté le mode Shared Story il y a quelques semaines, vous permettant de jouer avec un ami en ligne, The Dark Pictures: Little Hope se dévoile encore un peu en mettant en lumière les collectibles du jeu.

Après les tableaux dans Man of Medan, vous pourrez avoir des visions sur le futur proche en récupérant des photos, disséminées dans Little Hope. Rien de tel afin d’aiguiller vos choix pour éviter de voir mourir un des protagonistes. Du contenu bonus sur le making-off du jeu pourra également être débloqué durant la partie : vous pourrez découvrir les images des coulisses, diverses interviews et des bandes dessinées exclusives.

Pour rappel, The Dark Pictures: Little Hope débarquera sur PC, PS4 et Xbox One dès le 30 octobre. Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur le PS Store, Microsoft Store et Steam.