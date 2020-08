The Dark Pictures: Little Hope offre 25 minutes de gameplay

Bandai Namco et Supermassive Games ont publié une vidéo de gameplay de 25 minutes pour leur prochain jeu d’horreur intitulé The Dark Pictures: Little Hope (dont vous pouvez voir ou revoir le dernier trailer en date), vidéo présentant le mode Shared Story.

Expérimentez l’horreur en compagnie d’un ami

The Dark Pictures: Little Hope vous offre une nouvelle expérience cinématographique d’horreur jouable en solo et en multijoueur. Plusieurs modes de jeu dont Shared Story, jouable avec un ami en ligne et Movie Night, un mode dans lequel vous allez pouvoir jouer, hors-ligne, jusqu’à cinq joueurs.

Piégés et isolés dans la ville abandonnée de Little Hope, quatre collégiens et leur professeur doivent échapper aux apparitions cauchemardesques qui les poursuivent sans relâche à travers un brouillard impénétrable. Vos choix seront primordiaux afin d’échapper à la menace sinistre qui plane.

The Dark Pictures: Little Hope sort le 30 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC.