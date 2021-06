The Cuphead Show sur Netflix nous dévoile un premier extrait avec King Dice

Le Summer Game Fest est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les adaptations de jeux en séries et films, notamment sur Netflix. Cette semaine se tient la Geeked Week, qui révèle de nouveaux projets pour la plateforme de SVOD, et cette journée est justement consacrée aux adaptations de jeux, et comme promis, The Cuphead Show s’est montré durant le live présenté par Geoff Keighley.

"Who will be the first contestant to roll the dice?"

Here's a sneak peek clip of King Dice in The Cuphead Show! #GeekedWeek pic.twitter.com/8DLDfxD7Gj

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021