Tequila Works, le studio derrière Rime et Song of Nunu, est en faillite après une série de licenciements

La crise au sein du studio est plus grave que prévu

Tout l’argent de Tencent n’a rien pu y faire. Si le géant chinois a investi dans le studio il y a de cela deux ans, Tequila Works a continué à faire face à de nombreux problèmes, comme celui de lancer son jeu Gylt en exclusivité sur Stadia. Autant dire que peu de monde a pu en profiter, et malgré la sortie d’un portage (tardif) sur les autres plateformes, le mal était fait. Rajoutez à cela le fait que Song of Nunu, qui est pourtant un jeu estampillé League of Legends, est passé relativement inaperçu, et vous avez là un studio qui est dans une très mauvaise position.

GamesIndustry.biz rapporte maintenant que les fondateurs du studio ont démissionné en laissant Térence Mosca récupérer le rôle de general manager afin d’assurer la fin de vie de Tequila Works, qui doit déposer le bilan :

« Depuis sa création en 2009, la philosophie de de Tequila Works a toujours été axée sur le fait de créer des choses avec enthousiasme. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour apporter soutien et conseils à nos équipes pendant cette période difficile. »

Par conséquent, n’espérez pas voir le bout du projet qui était encore dans les cartons au sein du studio.