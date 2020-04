Temtem : Le titre se met à jour avec sa version 0.5.16

Temtem continue son petit bonhomme de chemin et, après avoir passé la barre des 500 000 ventes, vient de se mettre à jour afin d’y ajouter les matchs classés ainsi qu’un mode spectateur. Tout les détails sur patchnote sont disponibles ici.

Mise à jour de printemps

Cette mise à niveau introduit donc les matchs avec classement où les joueurs seront mis ensemble dans un pool à travers leurs résultats en bataille compétitive. Un mode spectateur fait également son arrivée et vous pourrez observer les combats via un bouton dédié. Notez que les développeurs insistent sur le fait que ces itérations sont basiques et qu’elles seront améliorées dans de futures mises à jour.

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés apportées. De nouvelles animations d’attaque ainsi qu’un rééquilibrage général de certains temtems sont également de la partie. Différentes corrections de bugs sont aussi apportées. Pour rappel Temtem est disponible en accès anticipé sur PC (Via Steam, Humble Bundle ou Discord) depuis le 21 janvier.