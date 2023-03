Tekken 8 : Jack-8 sort l’artillerie lourde dans une nouvelle vidéo

C’est un vrai défilé que Bandai Namco est en train de nous offrir. Tous les trois jours ou presque, Tekken 8 fait parler de lui avec la publication d’un nouveau trailer pour chaque combattant déjà annoncé pour le jeu. Un rythme effréné alors même que le titre n’a toujours pas de date de sortie. En début de semaine, c’est Lars qui était au cœur de son propre trailer, et on se doutait que Jack-8 serait le prochain, étant donné le peu de combattants qu’il reste à présenter.

Un Jack plus bourrin que jamais

Le gros robot nouvelle génération nous montre quelques-unes de ces upgrades avec des attaques puissantes et de nouveaux enchaînements dévastateurs, sans parler de cette attaque ultime qui ne fait pas dans la finesse.

On peut maintenant parier que Jun devrait être au cœur de la prochaine vidéo, puisqu’il s’agit là du dernier personnage déjà confirmé dans le roster. Après cela, on ignore si Bandai Namco continuera sur sa lancée avec des vidéos très rapprochées les unes des autres, ou si l’éditeur attendra plutôt de diffuser un trailer plus complet à une quelconque occasion. Rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour en reparler.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira peut-être dans le courant de l’année 2023.