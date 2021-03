Tekken 7 : Votez Lidia Sobieska dès mardi

Tekken 7 avait teasé sa nouvelle combattante DLC dont on savait seulement qu’elle était Première Ministre de Pologne. On a droit à beaucoup plus d’informations puisqu’elle sortira ce mardi 23 mars.

Une femme politique au poing de fer

Lidia Sobieska est donc le nom du personnage et ce n’est pas parce qu’elle fait de la politique qu’elle ne distribue pas des grosses mandales au reste du casting. On note d’ailleurs que son arrivée s’accompagne de celle du terrain Island Paradise où vous pourrez combattre pour distraire Violet qui regarde tranquillement depuis le décor.

Tekken 7 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.