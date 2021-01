Switch Pro : Un dataminer aurait trouvé des infos sur le modèle au nom de code Aula, avec de la 4K et écran OLED

Même si la Switch bat des recors de ventes, il ne serait pas étonnant de voir un nouveau modèle plus puissant débarquer en 2021, une « Switch Pro » en somme, quatre ans après la sortie de la console. C’est en tout cas ce que de nombreux journalistes pensent, en dépit des récentes déclarations de Doug Bowser qui a déclaré que ce n’était pas dans les projets à venir dans un futur proche. Cependant, un dataminer aurait trouvé des informations sur un nouveau modèle, relayée par VGC, qui laisse bien entrevoir une console plus puissante.

Avant toute chose, comme d’habitude avec ce genre de rumeurs, il ne faut rien prendre pour acquis. Nintendo n’a pas réagi au supposé dataminage, donc rien de tout cela n’est confirmé. Prenez donc ce qui suit avec du recul et des pincettes.

De la 4K en mode docké ?

SciresM, le dataminer en question, avance alors que le nom de code du modèle qui circule est « Aula », et que la machine utilisera un nouveau processeur tout-en-un, le Mariko (Tegra X1+) SoC, qui est proche de celui des dernières Switch vendues et de la Switch Lite. Cependant, combiné à des nouvelles technologies, il serait en mesure d’afficher un support 4K pour la console, le tout sur un écran de type OLED.

Il précise alors que le modèle portable ne devrait pas véritablement changer, mais que la 4K pourrait être affichée sur un écran grâce à une chipset contenue dans le dock de la console.

Il serait tout de même étrange de retrouver des jeux en 720p sur le mode portable et de la 4K en docké, pour les mêmes titres, mais on imagine que cela serait nécessaire pour ne pas créer un trop grand gouffre entre ces nouveaux modèles et les anciens. Reste à savoir si tout cela est vrai.