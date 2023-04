Super Mario Bros réalise un exploit en effectuant le meilleur démarrage pour un film d’animation

Puisque Mario est l’un des personnages les plus populaires de la pop-culture, on s’attendait à ce que le film Super Mario Bros fasse venir les gens en salles. Mais on ne mesurait pas encore à quel point le long-métrage allait devenir un vrai petit phénomène, puisque les chiffres prévisionnels de ce dernier étaient bien en deçà de ce que le film a rapporté.