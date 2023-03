Suicide Squad : Kill the Justice League serait une nouvelle fois reporté

On ne va pas se mentir, la dernière présentation de gameplay de Suicide Squad : Kill the Justice League n’a pas su convaincre et a été la cible de nombreuses critiques. De là à penser que le jeu pourrait être repoussé à cause de cette réponse négative, on ne pouvait pas vraiment l’imaginer. Mais le jeu devrait tout de même bien subir un report très prochainement selon Jason Schreier de Bloomberg, qui indique que le jeu de Rocksteady sortira plus tard que prévu.

Sauver le monde attendre, encore

Le journaliste rapporte ce soir que la date du 26 mai pour le jeu n’est plus vraiment d’actualité, citant l’une de ses sources qui est proche du dossier. Aucune nouvelle date n’est indiquée, Schreier précise simplement que le jeu ne sortira que plus tard cette année. Espérons pour lui qu’il ne se placera pas face à Marvel’s Spider-Man 2…

Une sortie fin mai condamnait le jeu à probable échec étant donné à quel point la période est bouchée. Repousser le titre lui sera donc salvateur, même s’il ne faut pas attendre de ce report qu’il corrige le gameplay que l’on a pu voir il y a quelques jours. Ce retard servira aux équipes à peaufiner l’expérience pour lui enlever ses bugs et améliorer ses visuels, mais a priori, rien de plus. Cependant, Warner Bros n’a pas encore répondu à Bloomberg, donc rien d’officiel pour le moment.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.