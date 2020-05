Street Fighter V annonce sa saison 5 avec 5 persos

Street Fighter V survivra une année de plus. Selon Capcom, le succès de la Champion Edition a permis au jeu d’obtenir une saison finale sur le thème du 5.

On veut V de DMC V jouable

Cette ultime saison était donc la fameuse annonce promise pour aujourd’hui. Pas de trailer ou d’informations complémentaires, il faudra se contenter de savoir que le season pass contiendra cinq combattants et trois terrains. Pour en savoir plus, rendez-vous cet été, et l’on suppose que l’EVO Online étalé sur un mois permettra à Capcom de communiquer à de multiples reprises.

On suppose que ceux qui ont acheté la Champion Edition, vendue comme le pack complet en février, devront repasser à la caisse. Au moins tout le contenu inédit devrait être compatibles avec toutes les versions de Street Fighter V disponibles sur PlayStation 4 et PC.