Street Fighter V : De nouveaux personnages révélés le 5 août à 19h

Cinq mois après la sortie de sa Champions Edition et comme annoncé fin mai par Capcom, Street Fighter V va proposer cette année une cinquième et dernière saison ajoutant trois arènes et cinq personnages au contenu déjà colossal du titre. Ces derniers seront dévoilés par l’intermédiaire d’un stream organisé par le studio japonais sur Youtube et Twitch le 5 août prochain à 19h en France.

Comme l’indique le message posté par les développeurs sur le compte Twitter officiel du jeu de combat, « Une mise à jour estivale de Street Fighter V arrive ! Rejoignez-nous en compagnie de quelques invités spéciaux le 5 août pour découvrir l’avenir de Street Fighter V, incluant les révélations de personnages de la saison V, les actualités de l’esport et plus encore ! » Notez que Capcom n’a pas précisé combien de combattant(e)s seront montré(e)s lors de l’événement.

Street Fighter V est disponible sur PC et PlayStation 4.

A Street Fighter V Summer Update is coming your way! Join us and some special guests on August 5 for the future of #SFVCE, including Season V character reveals, esports news and more! #SFVSummerUpdate

🔔 https://t.co/Wy2eNl7gRN

🗓 Aug 5, 2020

🕗 10:00AM PDT pic.twitter.com/C4f6qW4wMZ

— Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2020