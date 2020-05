Street Fighter V Champions Edition : Une annonce prévue aujourd’hui à 17h

Lancé en février dernier sur PC et PlayStation 4, Street Fighter V Champions Edition pourrait finalement ne pas être l’ultime version du cinquième épisode de la licence puisque Capcom fera une annonce à son sujet aujourd’hui à 17h en France.

D’après le compte Twitter officiel du jeu de combat, le studio japonais promet de dévoiler « des informations excitantes » sur le titre sans plus de précisions. Doit-on s’attendre à l’arrivée d’un nouveau DLC incluant des personnages et des costumes inédits ? Street Fighter V Champions Edition va-t-il être optimisé sur PlayStation 5 ? Pour le savoir, rendez-vous en fin d’après-midi.

Hey there fighters! Get ready for some exciting news about Street Fighter V: Champion Edition!

📅 May 27, 2020

🕗 8:00AM PDT

👀 https://t.co/DnwA0wyCNg pic.twitter.com/VtdQoi5dOy

— Street Fighter (@StreetFighter) May 26, 2020