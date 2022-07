Stray : La bonne surprise de l’été 2022 sur PC et PS5/PS4 ? Le test en vidéo

Vous aimez les jeux d’aventure ainsi que les chats ? Stray combine vos deux passions avec un titre qui vaut le coup d’oeil, et qui est maintenant disponible. Le jeu d’Annapurna Interactive et de Blue Twelve Studio a déjà conquis beaucoup de monde en quelques jours, et pourrait bien être l’un des jeux de cet été.

Après vous avoir livré notre test écrit en début de semaine, voici notre test vidéo où l’on revient en détails sur les points forts et les points faibles du jeu, avec nos propres captures de gameplay.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. La version physique du jeu sera disponible le 20 septembre.