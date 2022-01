Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin présente son trailer final

Parmi les Souls-like attendus pour ce début d’année, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fait figure de véritable ovni. Avec sa proposition originale qui revisite le premier Final Fantasy, et ses personnages déjà sujets à de nombreux mèmes sur Internet, le jeu fait souvent parler de lui, et Square Enix en remet une couche aujourd’hui avec un nouveau trailer, qui est présenté comme le trailer final du jeu, alors que l’on est encore à deux mois de sa sortie.

Jack dégaine sa playlist Spotify

On y découvre Jack et ses quatre acolytes (puisque le personnage de Sophia sera visiblement dans le groupe) combattre tout un tas de boss dont le Kraken et la Liche.

Le trailer, aussi disponible en anglais, montre beaucoup d’images inédites et il a de quoi soulever de nombreuses questions quant à l’histoire que l’on va suivre dans le jeu, et choisir du Frank Sinatra comme fond musical (vous ne l’aviez pas vu venir vous aussi n’est-ce pas ?) alimentera la machine à mèmes à coup sûr.

En dehors de cela, quelques images viennent nous montrer les jobs avancés du Samouraï, du Berserker ou encore du Mage Rouge, tandis que l’on a droit à un nouveau key art avec notre groupe de héros.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sera disponible dès le 18 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.