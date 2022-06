Accueil » Actualités » Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin dévoile son premier DLC, Trials of the Dragon King

L’aventure de Jack et ses compères n’est pas tout à fait terminée. Square Enix avait dévoilé l’existence d’un Season Pass avant la sortie de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, et on sait maintenant un peu plus à quoi il donnera accès. L’éditeur japonais nous annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine du DLC Trials of the Dragon King, qui rajoutera de nouveaux défis de taille. Attention cependant, le trailer qui va suivre être riche en spoilers (si jamais l’histoire du jeu vous intéresse, même si bon, entre nous, elle est ce qu’elle est hein).

Encore plus de Chaos

Ce premier DLC Trials of the Dragon King nous permettra donc de nous confronter à de nouveaux boss dont un héros bien connu de la saga Final Fantasy, mais inclura également de nouveaux jobs à découvrir, avec des armes et des accessoires inédits, ainsi que de nouvelles zones à parcourir.

Il s’agit là du premier gros DLC pour le jeu, qui en recevra deux autres ensuite, à savoir Wanderer of the Rift et Different Future. Trials of the Dragon King sortira quant à lui le 20 juillet prochain, et sera donc compris dans le Season Pass, ou disponible à l’achat séparément.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.